Caravana Reurb faz mutirão de regularização de imóveis em Curitiba

Curitiba se prepara para sediar um evento que promete transformar a realidade habitacional de milhares de paranaenses. Nesta quarta-feira (21), o Bourbon Hotel & Suítes será palco do lançamento da Caravana da Reurb Paraná, uma iniciativa pioneira que visa acelerar o processo de regularização fundiária urbana no estado.

O projeto, que ganhou destaque nacional após seu sucesso em Santa Catarina, chega ao Paraná com o apoio de peso do Registro de Imóveis do Brasil (RIB) e outras entidades do setor. A capital paranaense foi escolhida como ponto de partida para uma série de encontros que percorrerão as regiões mais necessitadas de regularização no estado.

+ Leia mais: Restituição do Imposto de Renda 2025: veja calendário e quem recebe

O evento de lançamento, previsto para ocorrer das 14h às 18h, reunirá cerca de 200 participantes, incluindo autoridades estaduais e federais, representantes do Judiciário, prefeitos e especialistas em regularização fundiária. O objetivo é claro: sensibilizar e capacitar os gestores municipais sobre a importância e os procedimentos da Reurb, conforme estabelecido pela Lei n.º 13.465/2017.

Luis Flávio Fidelis, presidente do RIB-PR, destaca a urgência da questão: “A irregularidade imobiliária compromete direitos fundamentais, perpetua a desigualdade social e limita o desenvolvimento urbano. A Reurb é uma Política Pública urgente, e queremos que ela se torne realidade em todos os municípios paranaenses.”

O diferencial da Caravana está na mobilização dos registradores de imóveis locais, que atuarão como agentes de transformação em suas comunidades. Clícia Roquetto, diretora de Reurb do RIB-PR, explica: “Em cada encontro, reuniremos prefeitos, servidores públicos, vereadores, corregedores, advogados e população para detalhar as necessidades locais e as etapas da Reurb.”

A iniciativa não se limita apenas aos aspectos técnicos. Há um esforço consciente para educar a população sobre os benefícios da regularização, que vão desde a segurança jurídica até a valorização do imóvel e o acesso facilitado a crédito e políticas públicas.

Os resultados esperados são ambiciosos, mas realistas. Em Santa Catarina, berço do projeto, o número de imóveis regularizados por ano quase triplicou após a implementação da Caravana. No Paraná, além do aumento nas regularizações, espera-se um impacto positivo na arrecadação municipal e no planejamento urbano.

A Caravana da Reurb é apenas uma das frentes de atuação do RIB-PR na busca pela regularização fundiária. Projetos paralelos já estão em andamento, como a regularização de escolas estaduais e barracões industriais, demonstrando o compromisso abrangente com a questão.

Com a chegada da Caravana da Reurb, Curitiba se torna o epicentro de uma revolução silenciosa na política habitacional do Paraná. O evento promete ser o primeiro passo de uma jornada que poderá transformar não apenas documentos, mas vidas inteiras.