Mudanças climáticas afetam a saúde: como manter bom desempenho nos treinos

As oscilações no clima ao longo do dia podem representar um desafio extra para quem treina com frequência. Rinite, sinusite e infecções respiratórias se tornam mais comuns nesse período, exigindo cuidados especiais para preservar a saúde e manter a constância nos treinos.

Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), cerca de 30% da população brasileira sofre com a rinite alérgica. Embora não seja contagiosa, a condição pode provocar sintomas como coriza, espirros, olhos inchados, dores de cabeça e coceira intensa, prejudicando o sono, o humor e até a produtividade no trabalho.

No caso de quem pratica atividades físicas com regularidade, esses sintomas podem afetar diretamente o desempenho e até desmotivar a continuidade dos treinos. Mas é possível amenizar os efeitos dessas variações climáticas com medidas simples e eficazes.

Para o treinador e influenciador da Bluefit, Leandro Twin, o segredo está na adaptação. “A prática de exercícios físicos ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a função pulmonar. Mas, durante essas mudanças bruscas no tempo, é fundamental tomar alguns cuidados extras para evitar que o corpo sinta os impactos”, afirma.

Entre os cuidados recomendados por especialistas, estão a hidratação constante, a escolha de horários com clima mais ameno para treinar e a atenção à qualidade do ar nos ambientes fechados.

“Além disso, manter o nariz higienizado com soro fisiológico, evitar exposição a perfumes fortes, poeira e ambientes com mofo também faz diferença para quem sofre com rinite e sinusite”, completa Twin.

Dicas para manter a saúde e o rendimento nos treinos durante mudanças climáticas

1. Hidrate-se regularmente: o clima seco contribui para a desidratação silenciosa. 2. Faça a lavagem nasal com soro fisiológico: ajuda a manter as vias respiratórias limpas.

3. Evite treinar em horários de ar muito frio ou seco: prefira horários mais equilibrados, como meio da manhã ou fim da tarde. 4. Utilize roupas adequadas: o corpo precisa manter uma temperatura estável durante os exercícios. 5. Use umidificadores e mantenha os ambientes arejados: isso reduz o desconforto respiratório e os gatilhos para crises alérgicas. 6. Atenção aos sinais do corpo: sintomas como espirros constantes, dores de cabeça e irritação na garganta podem indicar a necessidade de adaptação na rotina ou avaliação médica.

As variações de temperatura e umidade não afetam apenas o conforto, mas podem enfraquecer o sistema imunológico e favorecer o surgimento de doenças respiratórias, como gripes, resfriados, sinusites e rinites alérgicas.