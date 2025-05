Quando se trata de perder peso de maneira saudável e saborosa, as sopas emagrecedoras são uma excelente escolha. Nutritivas e satisfatórias, podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes que ajudam a acelerar o metabolismo. Além disso, são uma opção prática para quem busca refeições leves e fáceis de preparar.

A seguir, confira 8 sopas deliciosas para ajudar a emagrecer!

Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

1/2 kg de lentilha

1,5 l de água

1/2 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

3 cenouras descascadas e cortadas em cubos

4 batatas descascadas e cortadas em cubos

1 folha de louro

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha, a cenoura, a batata e a folha de louro, cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Sopa de feijão-branco

Ingredientes

200 g de feijão-branco

150 g de cenoura descascada e cortada em cubos

150 g de chuchu descascado e cortado em cubos

150 g de abobrinha descascada e cortada em cubos

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Água

Sal, salsa, tomilho e folhas de louro a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e reserve. Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão-branco, a salsa, o tomilho e as folhas de louro e cubra com água. Tampe a panela, reduza o fogo e cozinhe por 40 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Junte a cenoura, o chuchu e a abobrinha e cozinhe em fogo baixo, com a panela semitampada, até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e sirva em seguida.

Sopa de cevadinha com salsão

Ingredientes

1 xícara de chá de cevadinha

10 talos de salsão sem as folhas e picados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de legumes caseiro

1 cebola descascada e picada

750 ml de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a cevadinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o salsão e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte a cevadinha, o caldo de legumes e o sal e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Sopa de legumes (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock)

Sopa de legumes

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

3 batatas descascadas e picadas

descascadas e picadas 3 cenouras descascadas e cortadas em rodelas

3 talos de aipo picados

Floretes de 1/2 couve-flor

1 l de caldo de legumes caseiro

2 tomates sem casca e picados

1 cebola descascada e picada

1 pimentão sem sementes e picado

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o aipo e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente a batata, a cenoura, a couve-flor, o tomate, a folha de louro e o caldo de legumes e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino moída e salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascados e picado

1 colher de sopa de azeite

2 cenouras descascadas e raladas

6 batatas descascadas e raladas

10 vagens picadas

1 maço de couve picado

Água para cozinhar

para cozinhar Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e refogue-o por 5 minutos. Junte a cenoura, a batata, a vagem e a couve e refogue por mais 5 minutos. Depois, cubra os ingredientes com água e tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo, espere amornar e polvilhe com salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de macarrão com legumes

Ingredientes

250 g de macarrão integral

integral 1 tomate sem sementes e picado

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de vagem picada

2 l de caldo de galinha

2 batatas descascadas e cortadas em cubos

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o tomate e refogue por 4 minutos. Acrescente a vagem, as batatas, as cenouras e o macarrão, cubra com caldo de galinha e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Sopa de tofu com legumes (Imagem: aniestia n | Shutterstock)

Sopa de tofu com legumes

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

firme cortado em cubos 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 batata descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1 l de caldo de legumes caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque a cenoura e a batata. Refogue por 2 minutos para incorporar o sabor. Acrescente o caldo de legumes, tempere com sal e pimenta-do-reino, e deixe cozinhar por cerca de 15-20 minutos, ou até os legumes ficarem macios. Junte os cubos de tofu e as folhas de espinafre. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos, só para aquecer e amaciar levemente as folhas. Sirva em seguida.

Sopa de abóbora com couve

Ingrediente

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

2 folhas de couve cortada em tiras finas

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 1 colher de sopa de azeite de oliva

3 xícaras de chá de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cebolinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Coloque os cubos de abóbora e misture bem com os temperos. Refogue por 2 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até a abóbora ficar macia, cerca de 15 a 20 minutos. Quando a abóbora estiver quase pronta, adicione a couve. Cozinhe por mais 2 a 3 minutos, só até murchar. Ajuste o sal, finalize com a cebolinha e sirva em seguida.