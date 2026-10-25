Ratinho Júnior fala pela primeira vez sobre derrota de Sandro Alex

O atual governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), falou pela primeira vez sobre a derrota de seu candidato Sandro Alex, no primeiro turno da eleição estadual, para Sérgio Moro (PL). Ratinho atribuiu a derrota à força do Partido Liberal (PL) em todo o Brasil.

“Houve uma onda muito forte do PL, nacionalmente falando. Isso aconteceu em todos os estados”, afirmou em coletiva depois de votar em Curitiba na manhã deste domingo (25).

Além de não eleger Sandro Alex, o PSD também não emplacou vagas no senado, disputadas por candidatos apoiados pelo governador. Ainda assim, ele avaliou o saldo como “positivo”, citando a eleição de 14 deputados estaduais e quatro deputados federais pelo grupo, além de uma base de prefeitos aliados no Paraná.

Segundo Ratinho, a transição de governo já começou, com contatos diários entre os dois gabinetes. Ele aponta que a mudança será feita da “melhor forma possível e com toda a transparência que tem que ser”.

Após o fim do mandato, ele pretende voltar a iniciativa privada, mas disse que quer continuar na vida pública, apoiando prefeitos e outras lideranças.