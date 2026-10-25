Moro vota em Curitiba, manifesta solidariedade às vítimas das chuvas e aposta em vitória de Flávio Bolsonaro

O governador eleito do Paraná e atual senador Sergio Moro (PL) votou na manhã deste domingo (25), no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Ele se manifestou com uma mensagem de solidariedade aos paranaenses atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias. Os temporais atingiram 18 municípios e afetaram cerca de 7,4 mil pessoas, segundo balanço da Defesa Civil divulgado no sábado. Moro afirmou que pretende fortalecer a preparação da Defesa Civil durante sua gestão e elogiou o trabalho dos bombeiros militares, das equipes de proteção e dos prefeitos.

Após votar, Moro reafirmou seu apoio ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e demonstrou confiança no resultado da eleição. O governador eleito afirmou acreditar em uma vitória por mais de três pontos percentuais, embora tenha ressaltado que o resultado depende da apuração oficial.

Em outro tópico, Moro defendeu uma mudança no comando do governo federal e criticou os resultados econômicos e a política de segurança pública da administração petista. Segundo ele, o Brasil perdeu oportunidades de crescimento em comparação com outros países emergentes, citando China e Índia.

Moro também ressaltou que o precisa de Paraná investimentos federais expressivos em infraestrutura. Como exemplo, citou obras como a Ponte da Integração, na região de Foz do Iguaçu.

O governador eleito destacou ainda programas de segurança pública implementados quando esteve à frente do Ministério da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o Programa VIGIA e iniciativas de enfrentamento ao crime nas fronteiras paranaenses.