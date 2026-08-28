Número de indecisos diminui em nova pesquisa pra governador do Paraná

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (28) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o governo do Paraná nas eleições 2026. Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 35% das intenções de voto contra 23% de Sandro Alex (PSD) e 20% de Requião Filho (PDT), conforme a pesquisa eleitoral.
Nas simulações de segundo turno, Moro venceria Sandro Alex e Requião Filho. No confronto entre estes dois últimos, o candidato do PSD fica na frente.
No cenário espontâneo, 51% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar para governador do Paraná.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
No cenário estimulado, Sergio Moro aparece na liderança
- Sergio Moro (PL): 35%
- Sandro Alex (PSD): 23%
- Requião Filho (PDT): 20%
- Luiz França (Missão): 2%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 13%
*Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, atingiram 1%.
Mais da metade ainda não decidiu em quem votar, conforme pesquisa espontânea
- Sergio Moro (PL): 16%
- Sandro Alex (PSD): 9%
- Requião Filho (PDT): 7%
- Ratinho Junior (PSD): 4%
- Outros: 3%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 51%
Segundo turno para governador do Paraná em 2026
O Real Time Big Data fez três possíveis cenários de segundo turno para a disputa pelo governo do Paraná:
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 54%
- Requião Filho (PDT): 27%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 9%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 44%
- Sandro Alex (PSD): 32%
- Nulo/Branco: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 35%
- Requião Filho (PDT): 30%
- Nulo/Branco: 17%
- Não sabe/Não respondeu: 18%
Rejeição para governador do Paraná
O Real Time Big Data também mediu a rejeição aos candidatos, perguntando em quem o eleitor não votaria para o cargo de governador. Cada entrevistado podia indicar apenas um nome. O resultado foi:
- Requião Filho (PDT): 41%
- Sergio Moro (PL): 39%
- Sandro Alex (PSD): 29%
- Luiz França (Missão): 25%
- Tayná Miessa (UP): 22%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 21%
- Adriano Funileiro (PCO): 18%
- Samuel de Mattos (PSTU): 17%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07845/2026.