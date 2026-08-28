Eleições

Disputa acirrada pelas vagas do Paraná no Senado; veja os números

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Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 28/08/26 08h15
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (28) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT) e Cristina Graeml (PSD) dividem o protagonismo na pesquisa estimulada.

No consolidado dos dois votos, os cinco candidatos estão separados por 6 pontos percentuais, deixando a disputa acirrada pelas duas cadeiras que estão em jogo neste ano. Confira os detalhes abaixo.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.

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Cinco candidatos aparecem com chances para as duas cadeiras em disputa

  • Deltan Dallagnol (Novo): 20%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 18%
  • Filipe Barros (PL): 17%
  • Gleisi (PT): 15%
  • Cristina Graeml (PSD): 14%
  • Dr Rosinha (PT): 5%
  • Karen Guerreiro (Missão): 1%
  • Joaquim do MLB (UP): não foi citado
  • Marcelo Marcelino (PCO): não foi citado
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 6%

Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07845/2026.

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