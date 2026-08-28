Disputa acirrada pelas vagas do Paraná no Senado; veja os números

O instituto Real Time Big Data divulgou nesta sexta-feira (28) uma pesquisa que mostra como está a intenção de voto para o Senado pelo Paraná nas eleições 2026. Deltan Dallagnol (Novo), Alexandre Curi (Republicanos), Filipe Barros (PL), Gleisi Hoffmann (PT) e Cristina Graeml (PSD) dividem o protagonismo na pesquisa estimulada.
No consolidado dos dois votos, os cinco candidatos estão separados por 6 pontos percentuais, deixando a disputa acirrada pelas duas cadeiras que estão em jogo neste ano. Confira os detalhes abaixo.
Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026
O Real Time Big Data testou um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos). O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%.
Cinco candidatos aparecem com chances para as duas cadeiras em disputa
- Deltan Dallagnol (Novo): 20%
- Alexandre Curi (Republicanos): 18%
- Filipe Barros (PL): 17%
- Gleisi (PT): 15%
- Cristina Graeml (PSD): 14%
- Dr Rosinha (PT): 5%
- Karen Guerreiro (Missão): 1%
- Joaquim do MLB (UP): não foi citado
- Marcelo Marcelino (PCO): não foi citado
- Nulo/Branco: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Metodologia: 1.600 entrevistados pelo Real Time Big Data de 24 a 27 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pela Real Time Midia. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-07845/2026.