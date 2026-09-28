Nova Quaest mostra empate técnico de Lula e Flávio no 2º turno

A Quaest divulgou nesta segunda-feira (28) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 34%

Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem de Lula cai e os dois ficam empatados numericamente: cada um tem 42%.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento da Quaest trouxe a pesquisa espontânea, quando nenhum nome de candidato é apresentado ao entrevista e o cenário estimulado, quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor.

Na pesquisa espontânea, indecisos somam 31%

Lula (PT): 31%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Outros: 8%

Branco/nulo/não vai votar: 3%

Indecisos: 31%

No cenário estimulado, Lula lidera com 5 pontos percentuais de vantagem

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Branco/nulo/não vai votar: 10%

Indecisos: 5%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Lula (PT): 42%

Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Indecisos: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 40%

Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Indecisos: 2%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 42%

Escritor Augusto Cury (Avante): 33%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 42%

Renan Santos (Missão): 39%

Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Indecisos: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Zema (Novo): 30%

Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Indecisos: 5%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 24 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06520/2026.