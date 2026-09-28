Nova Quaest mostra empate técnico de Lula e Flávio no 2º turno

A Quaest divulgou nesta segunda-feira (28) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 34%
Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem de Lula cai e os dois ficam empatados numericamente: cada um tem 42%.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento da Quaest trouxe a pesquisa espontânea, quando nenhum nome de candidato é apresentado ao entrevista e o cenário estimulado, quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor.
Na pesquisa espontânea, indecisos somam 31%
- Lula (PT): 31%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Outros: 8%
- Branco/nulo/não vai votar: 3%
- Indecisos: 31%
No cenário estimulado, Lula lidera com 5 pontos percentuais de vantagem
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Branco/nulo/não vai votar: 10%
- Indecisos: 5%
Segundo turno para presidente da República
A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 42%
- Lula (PT): 42%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
- Indecisos: 3%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 40%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
- Indecisos: 2%
Lula x Escritor Augusto Cury
- Lula (PT): 42%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
- Indecisos: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 42%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
- Indecisos: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Zema (Novo): 30%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
- Indecisos: 5%
Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 24 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06520/2026.