Eleições

Nova Quaest mostra empate técnico de Lula e Flávio no 2º turno

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Wesley Oliveira - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/09/26 11h29
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A Quaest divulgou nesta segunda-feira (28) um nova pesquisa com as intenções de voto do brasileiro para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 39% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 34%

Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem de Lula cai e os dois ficam empatados numericamente: cada um tem 42%.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento da Quaest trouxe a pesquisa espontânea, quando nenhum nome de candidato é apresentado ao entrevista e o cenário estimulado, quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor.

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Na pesquisa espontânea, indecisos somam 31%

  • Lula (PT): 31%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27%
  • Outros: 8%
  • Branco/nulo/não vai votar: 3%
  • Indecisos: 31%

No cenário estimulado, Lula lidera com 5 pontos percentuais de vantagem

  • Lula (PT): 39%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Branco/nulo/não vai votar: 10%
  • Indecisos: 5%

Segundo turno para presidente da República

A pesquisa simulou cinco confrontos em um eventual segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro (PL): 42%
  • Lula (PT): 42%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
  • Indecisos: 3%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 43%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 40%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
  • Indecisos: 2%

Lula x Escritor Augusto Cury

  • Lula (PT): 42%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 33%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
  • Indecisos: 5%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 42%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
  • Indecisos: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 46%
  • Zema (Novo): 30%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
  • Indecisos: 5%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 24 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-06520/2026.

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