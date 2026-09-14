Justiça Eleitoral indefere candidatura de vereador de Curitiba e de chapa do PCO

A Justiça Eleitoral indeferiu 56 das 1.088 candidaturas protocoladas no Paraná para as eleições de 2026. Entre elas estão as dos nove candidatos do Partido da Causa Operária (PCO) e a do vereador de Curitiba João Bettega (PL), que busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Como ainda cabe recurso, os registros permanecem válidos até o julgamento definitivo.

Integram a lista do PCO: Adriano Funileiro, candidato a governador; Zé Carlos, a vice; Marcelo Marcelino, ao Senado; os suplentes João Paulo e Alexandre Radde Kranen; os candidatos a deputado federal Gabriel Alberti e Enilce Ferreira; e a deputado estadual, Mafê e Jucimar Rodrigues.

O partido teve o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) indeferido, segundo informações do DivulgaCand. No DRAP, são apresentados dados do partido, federação ou coligação que comprovem a regularidade dos atos partidários para o registro, como a legalidade da convenção e informações sobre a administração da legenda. A Tribuna do Paraná tenta contato com o PCO para posicionamento e o espaço segue aberto para manifestação.

Vereador de Curitiba tem candidatura indeferida

No caso do vereador João Bettega, o indeferimento ocorreu por ausência de quitação eleitoral e descumprimento de requisito formal da Lei das Eleições. Por meio de nota enviada à reportagem, a assessoria dele informou que “a defesa adotará imediatamente as medidas cabíveis e apresentará os documentos e esclarecimentos necessários para demonstrar o pleno atendimento das condições exigidas, buscando a reforma da decisão e o deferimento do registro da candidatura.”

“João Bettega e sua equipe recebem a decisão com serenidade, respeito às instituições e confiança na Justiça Eleitoral. A campanha permanece mobilizada e em plena atividade, dialogando com a população, apresentando suas propostas e reafirmando seu compromisso de trabalhar pelo Paraná com transparência e responsabilidade”, diz o comunicado.