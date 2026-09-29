Nova pesquisa

Flávio supera Lula em novas simulações de 1º e 2° turnos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 29/09/26 09h37
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Gerp divulgou nesta terça-feira (29) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 42% de Lula (PT), configurando um empate técnico. Esse cenário leva em conta votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o candidato do PL abre 7 pontos percentuais de vantagem para o petista.

Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, cujo resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos, da mesma maneira como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza o resultado das urnas.

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Na pesquisa espontânea, 17% não sabe em quem votar

  • Flávio Bolsonaro (PL): 38%
  • Lula (PT): 37%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
  • Zema (Novo): 0%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Outros: 2%
  • Não sabe: 17%

No cenário estimulado de votos válidos, Flávio Bolsonaro lidera numericamente

  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Lula (PT): 42%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Samara (UP): 1%
  • Zema (Novo): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%

Segundo turno para presidente pela Gerp

O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno, em votos totais.

Flávio Bolsonaro x Lula

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Lula (PT): 43%
  • Nenhum: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03929/2026.

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