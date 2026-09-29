Flávio supera Lula em novas simulações de 1º e 2° turnos

O instituto Gerp divulgou nesta terça-feira (29) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 42% de Lula (PT), configurando um empate técnico. Esse cenário leva em conta votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos.
Na simulação de segundo turno entre os dois, o candidato do PL abre 7 pontos percentuais de vantagem para o petista.
Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026
A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, cujo resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos, da mesma maneira como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza o resultado das urnas.
Na pesquisa espontânea, 17% não sabe em quem votar
- Flávio Bolsonaro (PL): 38%
- Lula (PT): 37%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
- Zema (Novo): 0%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Outros: 2%
- Não sabe: 17%
No cenário estimulado de votos válidos, Flávio Bolsonaro lidera numericamente
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 42%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Samara (UP): 1%
- Zema (Novo): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
Segundo turno para presidente pela Gerp
O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno, em votos totais.
Flávio Bolsonaro x Lula
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
- Lula (PT): 43%
- Nenhum: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03929/2026.