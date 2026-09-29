Flávio supera Lula em novas simulações de 1º e 2° turnos

O instituto Gerp divulgou nesta terça-feira (29) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 44% das intenções de voto no primeiro turno, contra 42% de Lula (PT), configurando um empate técnico. Esse cenário leva em conta votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o candidato do PL abre 7 pontos percentuais de vantagem para o petista.

Pesquisa Gerp para presidente da República em 2026

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos pré-candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, cujo resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos, da mesma maneira como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza o resultado das urnas.

Na pesquisa espontânea, 17% não sabe em quem votar

Flávio Bolsonaro (PL): 38%

Lula (PT): 37%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Renan Santos (Missão): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Zema (Novo): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Outros: 2%

Não sabe: 17%

No cenário estimulado de votos válidos, Flávio Bolsonaro lidera numericamente

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 42%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Samara (UP): 1%

Zema (Novo): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Segundo turno para presidente pela Gerp

O instituto Gerp simulou um cenário de segundo turno, em votos totais.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 43%

Nenhum: 5%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Metodologia: 2.400 entrevistados pela Gerp de 24 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03929/2026.