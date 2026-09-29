Lula prorroga Desenrola Adimplentes até depois das eleições de 2026

O presidente Lula (PT) prorrogou o prazo do Desenrola Adimplentes até 26 de outubro, a segunda-feira seguinte ao segundo turno das eleições de 2026. A decisão foi publicada em medida provisória na sexta-feira (25), véspera do prazo que encerraria o programa. Antes, o prazo era 26 de setembro, uma semana antes do primeiro turno. A mudança integra um pacote de medidas criticado pela proximidade com o pleito. As informações são da Gazeta do Povo.

O Desenrola Adimplentes foi criado para atender pessoas que ainda estão pagando suas dívidas ou com atraso de no máximo 90 dias. O programa permite que o banco substitua uma operação mais cara por um crédito com condições melhores. Não podem participar pessoas com carteira assinada, servidores públicos, aposentados ou pensionistas.

Governo lança terceira versão do Desenrola

O governo anunciou uma terceira edição do programa Desenrola, que contará com um leilão para alcançar R$ 150 bilhões em dívidas. O foco são famílias com dívidas em atraso de dois a quatro anos e meio. A prioridade é o cartão de crédito e o empréstimo pessoal.

A estimativa é atingir metade das dívidas elegíveis, com limite orçamentário de R$ 15 bilhões. O leilão deve ocorrer em novembro. A compra das dívidas com dinheiro público é uma novidade desta edição.

Programa muda de foco a cada versão

Na primeira versão, o Desenrola atingia apenas pessoas já negativadas. Na segunda edição, passou a focar na inadimplência recente. Agora, o governo mira em dívidas antigas e já deterioradas. Na edição anterior, o governo intermediava a negociação com os bancos, oferecendo garantias do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e permitindo o uso do FGTS.