Como justificar a ausência nas Eleições 2026

Quem não estiver na cidade onde possui domicílio eleitoral neste domingo (4), quando será realizado o primeiro turno das Eleições 2026, poderá justificar a ausência sem precisar esperar o fim da votação. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título durante o horário eleitoral, das 8h às 17h.

Neste primeiro turno, os eleitores vão escolher deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente da República.

A justificativa é destinada principalmente a quem estiver fora do município onde deveria votar. Para quem estiver viajando, há alternativas digitais e também pontos presenciais disponibilizados pela Justiça Eleitoral.

Como justificar pelo e-Título?

A maneira mais prática para quem estiver fora do domicílio eleitoral é utilizar o aplicativo e-Título. O pedido pode ser feito neste domingo, entre 8h e 17h.

O aplicativo utiliza a localização do celular para verificar se o eleitor está fora da cidade onde deveria votar. Quando a ausência é justificada dessa forma no dia da eleição, não é necessário apresentar ou anexar documentos para comprovar o motivo da falta.

O e-Título está disponível para download e acesso pelos canais oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Como justificar presencialmente?

Quem estiver viajando no domingo poderá procurar um ponto de justificativa instalado pela Justiça Eleitoral.

Em Curitiba, haverá uma mesa de atendimento na Rodoferroviária. O eleitor poderá fazer o procedimento no próprio domingo, dentro do horário de votação.

Em São José dos Pinhais, o atendimento será realizado no Aeroporto Internacional Afonso Pena, também das 8h às 17h.

A opção é especialmente útil para quem estiver em deslocamento e não conseguir realizar o procedimento pelo aplicativo.

E quem não justificar no domingo?

Quem não conseguir justificar a ausência no dia da votação ainda terá uma segunda oportunidade. A legislação eleitoral estabelece prazo de até 60 dias depois de cada turno para regularizar a situação.

Para a ausência no primeiro turno, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026.

Caso haja segundo turno e o eleitor também não compareça, será necessário fazer uma nova justificativa. Nesse caso, o prazo vai até 8 de janeiro de 2027.

Isso acontece porque cada turno é considerado uma eleição independente. Portanto, uma única justificativa não vale automaticamente para os dois turnos.

Justificativa depois da eleição pode ser feita pela internet

Depois do domingo, o eleitor poderá apresentar a justificativa pelo sistema Justifica, da Justiça Eleitoral, ou procurar um Cartório Eleitoral.

No procedimento online, será necessário preencher os dados pessoais exatamente como aparecem no cadastro eleitoral, explicar o motivo da ausência e anexar documentos que comprovem a situação, quando for o caso.

Depois do envio, o sistema fornece um número de protocolo. O pedido é encaminhado para a Zona Eleitoral responsável pelo título, que fará a análise.

A decisão será comunicada posteriormente ao eleitor.

O que acontece se o eleitor não justificar?

A ausência sem justificativa dentro do prazo pode gerar multa eleitoral e deixar o eleitor em situação irregular perante a Justiça Eleitoral.

Também é importante não acumular ausências sem regularização. Quem deixar de votar e não justificar a falta em três eleições consecutivas pode ter o título cancelado, conforme as regras eleitorais.

Por isso, quem não puder comparecer às urnas deve ficar atento aos prazos e regularizar a situação mesmo que não consiga fazer a justificativa no próprio dia da votação.

Serviço: como justificar a ausência

Neste domingo, 4 de outubro

Horário: das 8h às 17h

das 8h às 17h Pelo celular: aplicativo e-Título, para quem estiver fora do domicílio eleitoral

aplicativo e-Título, para quem estiver fora do domicílio eleitoral Em Curitiba: Rodoferroviária

Rodoferroviária Em São José dos Pinhais: Aeroporto Internacional Afonso Pena

Depois da eleição

Primeiro turno: até 3 de dezembro de 2026

até 3 de dezembro de 2026 Segundo turno, se houver ausência: até 8 de janeiro de 2027

até 8 de janeiro de 2027 Onde fazer: sistema Justifica ou Cartório Eleitoral

sistema Justifica ou Cartório Eleitoral Importante: cada turno precisa ser justificado separadamente

A orientação é não deixar a regularização para a última hora. Quem já sabe que estará fora do domicílio eleitoral no domingo pode se preparar com antecedência, mantendo o e-Título atualizado e verificando as opções de atendimento disponíveis