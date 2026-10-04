Eleição 2026

AtlasIntel revela intenções de voto para o Senado do Paraná horas antes da eleição

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Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Rafael Fantin - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 21h03
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Nova pesquisa de intenções de voto para as vagas do Paraná no Senado Federal

Uma nova pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3), véspera da votação no primeiro turno, mostra como está a disputa para o Senado no Paraná nas eleições 2026.

Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL) estão melhor posicionados para as duas cadeiras em disputa. Eles somam, respectivamente, 27,0% e 23,6% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

No segundo pelotão aparece a dupla do PT, com Gleisi somando 19,0% e Dr. Rosinha indo a 15,1%.

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A AtlasIntel testou cenários estimulados (quando são mostrados os nomes dos candidatos) de primeiro e segundo voto. O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%, e contabilizdos em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

  • Deltan Dallagnol (Novo): 27,0%
  • Filipe Barros (PL): 23,6%
  • Gleisi (PT): 19,0%
  • Dr Rosinha (PT): 15,1%
  • Alexandre Curi (Republicanos): 8,5%
  • Cristina Graeml (PSD): 3,7%
  • Karen Guerreiro (Missão): 2,9%
  • Outros: 0,2%
  • Metodologia: AtlasIntel entrevistou 1.800 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.
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