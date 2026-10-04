AtlasIntel revela intenções de voto para o Senado do Paraná horas antes da eleição

Uma nova pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3), véspera da votação no primeiro turno, mostra como está a disputa para o Senado no Paraná nas eleições 2026.

Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL) estão melhor posicionados para as duas cadeiras em disputa. Eles somam, respectivamente, 27,0% e 23,6% das intenções de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

No segundo pelotão aparece a dupla do PT, com Gleisi somando 19,0% e Dr. Rosinha indo a 15,1%.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

A AtlasIntel testou cenários estimulados (quando são mostrados os nomes dos candidatos) de primeiro e segundo voto. O resultado abaixo é o consolidado do primeiro e segundo votos, reduzidos para 100%, e contabilizdos em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Deltan Dallagnol (Novo): 27,0%

Filipe Barros (PL): 23,6%

Gleisi (PT): 19,0%

Dr Rosinha (PT): 15,1%

Alexandre Curi (Republicanos): 8,5%

Cristina Graeml (PSD): 3,7%

Karen Guerreiro (Missão): 2,9%

Outros: 0,2%

Metodologia: AtlasIntel entrevistou 1.800 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.