Os números da Quaest apontam intenções de voto para o Senado do Paraná

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições de 2026, uma pesquisa de intenções de voto para as duas cadeiras do Senado pelo Paraná.

Filipe Barros (PL) aparece com 25% dos votos válidos, enquanto Alexandre Curi (Republicanos) tem 21%, e Deltan Dallagnol (Novo) registra 21%. Os três candidatos estão empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, Gleisi (PT) tem 15%, Dr Rosinha (PT) registra 10%, e Cristina Graeml (PSD) aparece com 7%.

Pesquisa para senador pelo Paraná em 2026

A pesquisa Quaest fez cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes). O resultado é o consolidado de primeiro e segundo votos e reduzido para 100%.

Cenário estimulado (votos válidos)

Filipe Barros (PL): 25%

Alexandre Curi (Republicanos): 21%

Deltan Dallagnol (Novo): 21%

Gleisi (PT): 15%

Dr Rosinha (PT): 10%

Cristina Graeml (PSD): 7%

Karen Guerreiro (Missão): 1%

Marcelo Marcelino (PCO): 0%

Joaquim do MLB (UP): 0%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026.