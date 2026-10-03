Eleições

AtlasIntel: como está a disputa pelo governo do Paraná na véspera da eleição

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Rafael Fantin - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 20h41
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

Uma nova pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, mostra como está a disputa para o governo do Paraná nas eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 44,7% das intenções de voto. Esse cenário leva em conta votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Na sequência aparecem Requião Filho (PDT), com 31,6%, e Sandro Alex (PSD), que soma 20,2%.

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O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados previamente) de primeiro turno. O instituto mostrou os resultados com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

  • Sergio Moro (PL): 44,7%
  • Requião Filho (PDT): 31,6%
  • Sandro Alex (PSD): 20,2%
  • Luiz França (Missão): 3,2%
  • Outros: 0,4%

Metodologia: AtlasIntel entrevistou 1.812 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.

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