AtlasIntel: como está a disputa pelo governo do Paraná na véspera da eleição

Uma nova pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado (3), véspera da votação do primeiro turno, mostra como está a disputa para o governo do Paraná nas eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 44,7% das intenções de voto. Esse cenário leva em conta votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Na sequência aparecem Requião Filho (PDT), com 31,6%, e Sandro Alex (PSD), que soma 20,2%.

Pesquisa para governo do Paraná em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes dos concorrentes são apresentados previamente) de primeiro turno. O instituto mostrou os resultados com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Sergio Moro (PL): 44,7%

Requião Filho (PDT): 31,6%

Sandro Alex (PSD): 20,2%

Luiz França (Missão): 3,2%

Outros: 0,4%

Metodologia: AtlasIntel entrevistou 1.812 pessoas no estado do Paraná do dia 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-05944/2026.