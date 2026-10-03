Eleições 2026

Quaest: última pesquisa antes da eleição tem Moro em vantagem para o governo do PR

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 03/10/26 20h32
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições de 2026, uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná.

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o primeiro turno, com 43%, contra 29% de Sandro Alex (PSD). O resultado considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Nas simulações de segundo turno, o senador fica à frente de Sandro Alex, por 42% a 37%, e de Requião Filho (PDT), por 49% a 34%.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Quaest fez cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, um com e outro sem Adriano Funileiro (PCO), cuja chapa foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Os resultados estimulados estão em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. 

Em pesquisa espontânea, 40% não sabem em quem votar

  • Sergio Moro (PL): 26%
  • Sandro Alex (PSD): 16%
  • Requião Filho (PDT): 13%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tayná Miessa (UP): 1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0%
  • Outros: 2%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
  • Indecisos: 40%

Moro lidera cenário estimulado – Votos válidos

  • Sergio Moro (PL): 43%
  • Sandro Alex (PSD): 29%
  • Requião Filho (PDT): 27%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tayná Miessa (UP): 0%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0%

Segundo turno para governador do Paraná

A pesquisa Quaest simulou três cenários de segundo turno com votos válidos.

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL): 42%
  • Sandro Alex (PSD): 37%
  • Indecisos: 10%
  • Branco/nulo/não vai votar: 11%

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 49%
  • Requião Filho (PDT): 34%
  • ndecisos: 10%
  • Branco/nulo/não vai votar: 7%

Sandro Alex x Requião Filho

  • Sandro Alex (PSD): 44%
  • Requião Filho (PDT): 32%
  • ndecisos: 12%
  • Branco/nulo/não vai votar: 12%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026.

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