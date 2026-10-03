Quaest: última pesquisa antes da eleição tem Moro em vantagem para o governo do PR

A Quaest divulgou neste sábado (3), véspera do primeiro turno das eleições de 2026, uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná.

O senador Sergio Moro (PL) lidera as intenções de voto para o primeiro turno, com 43%, contra 29% de Sandro Alex (PSD). O resultado considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Nas simulações de segundo turno, o senador fica à frente de Sandro Alex, por 42% a 37%, e de Requião Filho (PDT), por 49% a 34%.

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A pesquisa Quaest fez cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno, um com e outro sem Adriano Funileiro (PCO), cuja chapa foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR). Os resultados estimulados estão em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Em pesquisa espontânea, 40% não sabem em quem votar

Sergio Moro (PL): 26%

Sandro Alex (PSD): 16%

Requião Filho (PDT): 13%

Luiz França (Missão): 1%

Tayná Miessa (UP): 1%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Adriano Funileiro (PCO): 0%

Outros: 2%

Branco/Nulo/Não vai votar: 1%

Indecisos: 40%

Moro lidera cenário estimulado – Votos válidos

Sergio Moro (PL): 43%

Sandro Alex (PSD): 29%

Requião Filho (PDT): 27%

Luiz França (Missão): 1%

Tayná Miessa (UP): 0%

Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%

Samuel de Mattos (PSTU): 0%

Adriano Funileiro (PCO): 0%

Segundo turno para governador do Paraná

A pesquisa Quaest simulou três cenários de segundo turno com votos válidos.

Sergio Moro x Sandro Alex

Sergio Moro (PL): 42%

Sandro Alex (PSD): 37%

Indecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 11%

Sergio Moro x Requião Filho

Sergio Moro (PL): 49%

Requião Filho (PDT): 34%

ndecisos: 10%

Branco/nulo/não vai votar: 7%

Sandro Alex x Requião Filho

Sandro Alex (PSD): 44%

Requião Filho (PDT): 32%

ndecisos: 12%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

Metodologia: 2.004 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela TV Paranaense. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-05119/2026.