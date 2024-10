Lista dos vereadores eleitos em Votorantim-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Votorantim neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Votorantim para a próxima legislatura. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político dos eleitores votorantinenses, que compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Votorantim, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VOTORANTIM

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernando Fernandes PP 3,77% 2.203 2 Gaguinho PMB 2,73% 1.596 3 Ita PRD 2,36% 1.380 4 Ronaldo Camargo PL 2,27% 1.331 5 Diego da Padaria PODE 2,19% 1.280 6 Rogerio Lima REPUBLICANOS 2,07% 1.213 7 Professor Luciano da Camps REPUBLICANOS 1,84% 1.075 8 Daniel da Farmacia PL 1,80% 1.054 9 Roberto França PL 1,79% 1.046 10 Rodrigo Kriguer PSD 1,76% 1.031 11 Lú Ferrari PT 1,29% 752

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode fazer com que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito com base no total de votos válidos recebidos.