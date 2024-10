Lista dos vereadores eleitos em Vitória-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Vitória enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e todos estão atentos para saber quem serão os novos representantes da capital capixaba.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Vitória. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, demonstrando o interesse da população em escolher seus representantes para os próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Vitória:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VITÓRIA

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Karla Coser PT 3,94% 7.256 2 Aylton Dadalto REPUBLICANOS 2,83% 5.218 3 Davi Esmael REPUBLICANOS 2,82% 5.200 4 Darcio Bracarense PL 2,23% 4.101 5 André Brandino PODE 1,94% 3.584 6 Professor Jocelino PT 1,76% 3.251 7 Luiz Emanuel REPUBLICANOS 1,69% 3.114 8 Bruno Malias PSB 1,67% 3.079 9 Armandinho Fontoura PL 1,67% 3.076 10 Anderson Goggi PP 1,59% 2.937 11 Luiz Paulo Amorim PV 1,51% 2.789 12 Camillo Neves PP 1,51% 2.778 13 Aloisio Varejão PSB 1,48% 2.736 14 Mauricio Leite PRD 1,48% 2.728 15 Ana Paula Rocha PSOL 1,45% 2.670 16 Leonardo Monjardim NOVO 1,33% 2.449 17 Mara Maroca PP 1,30% 2.390 18 Dalto Neves SOLIDARIEDADE 1,27% 2.345 19 Pedro Três PSB 1,26% 2.316 20 Baiano do Salão PODE 1,18% 2.171 21 João Flavio MDB 0,84% 1.541

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.