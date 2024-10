Lista dos vereadores eleitos em Vitória da Conquista-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vitória da Conquista neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vitória da Conquista. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os novos representantes da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Vitória da Conquista traz algumas surpresas e confirma a força de nomes já conhecidos na política local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população conquistense no processo democrático. À medida que os números são consolidados, fica evidente a diversidade de partidos que conquistaram cadeiras no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos em Vitória da Conquista, com suas respectivas legendas, percentuais e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VITÓRIA DA CONQUISTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diogo Azevedo UNIÃO 3,04% 6.017 2 Leia de Quinho PSD 2,16% 4.272 3 Luciano Gomes PC do B 1,90% 3.769 4 Xandó PT 1,88% 3.729 5 Fernando Jacaré PT 1,82% 3.603 6 Dr Andreson PC do B 1,72% 3.419 7 Dudé UNIÃO 1,68% 3.339 8 Adinilson Pereira UNIÃO 1,67% 3.305 9 Ivan Cordeiro PL 1,57% 3.113 10 Dinho dos Campinhos E Simão REPUBLICANOS 1,57% 3.109 11 Cris de Lucia Rocha MDB 1,49% 2.963 12 Ricardo Babão PC do B 1,46% 2.902 13 Viviane PT 1,43% 2.834 14 Paulinho Oliveira PSDB 1,29% 2.550 15 Subtenente Muniz PDT 1,24% 2.458 16 Doutora Lara REPUBLICANOS 1,22% 2.418 17 Marcio de Vivi PSD 1,21% 2.403 18 Ricardo Gordo PSB 1,18% 2.341 19 Hermínio Oliveira PP 1,16% 2.300 20 Bibia UNIÃO 1,07% 2.115 21 Nelson de Vivi PSDB 0,97% 1.925 22 Edivaldo Ferreira Júnior PSDB 0,93% 1.840 23 Natan da Carroceria AVANTE 0,76% 1.505

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos e coligações.