Lista dos vereadores eleitos em Viamão-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Viamão neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Viamão, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Viamão promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos da cidade. A apuração dos votos está em andamento, e em breve teremos a lista oficial dos 21 vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a tabela com os candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Viamão, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VIAMÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Enfermeira Michele Galvão PSDB 2,56% 2.717 2 Felipe Almada PP 1,96% 2.075 3 Plinio Konig PSDB 1,78% 1.888 4 Luisinho do Espigão PSDB 1,77% 1.877 5 Profª Marcia Culau PSDB 1,75% 1.856 6 Dieguinho Santos PSD 1,71% 1.817 7 Thiago Gutierres PSD 1,58% 1.677 8 Leandro Bonatto PSDB 1,51% 1.606 9 Lucas Souza PSDB 1,44% 1.532 10 Diego Petry PSDB 1,41% 1.496 11 Xandão Gomes REPUBLICANOS 1,35% 1.434 12 Alex Boscaini PT 1,27% 1.350 13 Marco Antonio Borrega PDT 1,27% 1.345 14 Mauricio Carravetta PP 1,25% 1.327 15 Rodrigo Pox PODE 1,16% 1.235 16 Markinhos da Estalagem AGIR 1,14% 1.209 17 William Pereira PODE 1,01% 1.075 18 Eraldo Roggia MDB 0,99% 1.049 19 Eda PDT 0,98% 1.038 20 Lucianinho Unidos Pelo Bem UNIÃO 0,97% 1.024 21 Jonas Rodrigues PL 0,87% 920

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um vereador. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, enquanto outro com mais votos fique de fora se sua legenda não alcançar o número mínimo de votos.