Lista dos vereadores eleitos em Vespasiano-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vespasiano neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vespasiano, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Vespasiano promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos novos representantes do povo para os próximos quatro anos. A apuração dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Vespasiano, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VESPASIANO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ederaldo Boffo PSD 2,48% 1.564 2 Alexandre O Banana MDB 2,31% 1.459 3 Abner Cocão MDB 2,10% 1.329 4 Tia Jú MDB 2,03% 1.281 5 Valtinho do Bené PP 2,02% 1.276 6 Oziel PSD 1,99% 1.256 7 Irmão Josué UNIÃO 1,90% 1.199 8 Delegada Nicole Perim PP 1,89% 1.191 9 Claudio Eudes PP 1,77% 1.119 10 Luciene Fonseca PSDB 1,68% 1.061 11 Andrés Vercesi PP 1,55% 980 12 Jó Queiroz PSDB 1,47% 926 13 Helen Bolo do Pote UNIÃO 1,45% 916 14 Dinei UNIÃO 1,41% 889 15 Chuite Amaral MDB 1,41% 888 16 Léo da Ambulância PSDB 1,32% 831 17 Dorivaldo PSDB 1,22% 768 18 Michelle Fial PL 1,02% 646 19 Marcelino Té AGIR 0,88% 557

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.