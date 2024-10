Lista dos vereadores eleitos em Várzea Grande-MT nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Várzea Grande enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e os olhos da população se voltam para o resultado das eleições 2024.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para processar os dados e apresentar os números oficiais. A cidade, que é a segunda maior do estado de Mato Grosso, vive um momento crucial para definir seus representantes no Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Várzea Grande já podem ser anunciados. Abaixo, apresentamos a lista completa dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM VÁRZEA GRANDE

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Charles da Educação UNIÃO 3,52% 4.859 2 Caio Cordeiro PL 2,73% 3.768 3 Gisa Barros PSB 2,61% 3.613 4 Rosy Prado UNIÃO 2,29% 3.168 5 Jero Neto MDB 2,06% 2.850 6 Braz Jaciro PSDB 2,06% 2.848 7 Enfermeiro Emerson PP 1,90% 2.622 8 Sardinha MDB 1,84% 2.540 9 Feitoza PSB 1,76% 2.438 10 Jânio Calistro UNIÃO 1,70% 2.352 11 Alessandro Moreira MDB 1,70% 2.344 12 Dr Miguel Junior CIDADANIA 1,63% 2.254 13 Wanderley Cerqueira MDB 1,63% 2.250 14 Adilsinho REPUBLICANOS 1,63% 2.249 15 Raul Curvo REPUBLICANOS 1,60% 2.210 16 Wender Madureira Filho REPUBLICANOS 1,54% 2.132 17 Carlinhos Figueiredo REPUBLICANOS 1,50% 2.073 18 Sargento Galibert PSB 1,33% 1.836 19 Rogerinho da Dakar PSDB 1,28% 1.766 20 Lucas Chapéu do Sol PL 1,24% 1.717 21 Bruno Rios PL 1,23% 1.698 22 Lucélia Oliveira AGIR 1,08% 1.493 23 Cilcinho PV 0,85% 1.169

É importante entender que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.