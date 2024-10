Lista dos vereadores eleitos em Varjão-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Varjão, Goiás, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está ansiosa para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve, os nomes dos vereadores eleitos em Varjão serão oficialmente anunciados. A cidade, que tem uma população estimada em pouco mais de 3 mil habitantes, verá uma renovação em sua Câmara Municipal, com faces novas e, possivelmente, alguns rostos familiares retornando ao cenário político local.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Varjão para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Luciano do Raimundo PP 7,64% 289 2º Fernando Nico PODE 7,27% 275 3º Marcinho do Nenzico MDB 6,85% 259 4º Laís Fernandes PODE 5,37% 203 5º Zé Cordeiro UNIÃO 4,15% 157 6º Kassyo Mendes PSD 4,12% 156 7º Cleitinho do Esporte MDB 3,99% 151 8º Janylson do Zé do Feio PP 3,49% 132 9º Maks do Delei PODE 2,93% 111

É importante ressaltar que, de acordo com as regras estabelecidas pelo TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso significa que um candidato com menos votos pode, em algumas situações, ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal, garantindo assim uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas da cidade.