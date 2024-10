Lista dos vereadores eleitos em Vargem Alta-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Vargem Alta, no Espírito Santo, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Vargem Alta. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A cidade, conhecida por sua forte participação política, demonstrou mais uma vez o engajamento de seus cidadãos no processo democrático. Enquanto os votos são contabilizados, candidatos e eleitores permanecem atentos, na expectativa de conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no poder legislativo local pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Vargem Alta, com suas respectivas votações:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Celio Sartori PODE 5,73% 690 2 Ikinho PSB 4,13% 497 3 Rivelino Rosa MDB 3,71% 447 4 Dijalma da Farmacinha PSB 3,54% 426 5 Edinho Backer MDB 3,39% 408 6 Alessandra Fassarella PODE 3,36% 405 7 Almezindo Betini MDB 3,25% 391 8 Elder Galvão PDT 2,93% 353 9 Vicente Marques PODE 2,92% 352 10 Eliane Turini PSB 2,82% 340 11 Ronaldinho PL 2,42% 291

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos antes de definir os candidatos eleitos individualmente.