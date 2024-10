Lista dos vereadores eleitos em Valparaíso de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Valparaíso de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Valparaíso de Goiás, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás promete trazer novidades e confirmar algumas expectativas. Os candidatos mais votados nem sempre garantem uma cadeira, já que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Valparaíso de Goiás, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Candidato Partido % Votos Total Votos 1 Edvaldo Marajó PSD 3,24% 2.149 2 Walison Lacerda MDB 2,11% 1.401 3 Ildemar da Vila PSD 2,07% 1.374 4 Professor Juninho do Futebol UNIÃO 2,01% 1.329 5 Denis Bento PODE 1,92% 1.273 6 Afrânio Pimentel UNIÃO 1,84% 1.218 7 Tião da Padaria MDB 1,71% 1.131 8 Tio Lucas PSDB 1,64% 1.084 9 Maria do Monte UNIÃO 1,59% 1.052 10 Ricardo Viana PDT 1,35% 895 11 Guilherme Gordão PP 1,31% 868 12 Zequinha PL 1,22% 806 13 Cesar do Trânsito PP 1,21% 800

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, utilizado para eleger vereadores, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com maior votação individual. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal. Esse sistema visa garantir uma representação mais equilibrada dos partidos e coligações no legislativo municipal.