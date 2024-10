Lista dos vereadores eleitos em Uberlândia-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Uberlândia neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, inicia-se o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinará quem serão os novos representantes da população na casa legislativa municipal.

A corrida eleitoral para as 27 cadeiras de vereadores foi acirrada, com diversos candidatos disputando o voto dos eleitores uberlandenses. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, que leva em consideração não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho das coligações partidárias.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Uberlândia para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fabão PV 4,15% 14.596 2 Carrijo PP 1,99% 6.998 3 Neemias Miqueias PODE 1,70% 5.997 4 Sgt Ednaldo PP 1,66% 5.856 5 Anderson Lima PODE 1,58% 5.543 6 Ronaldo Tannus PSDB 1,52% 5.342 7 Dr Igino PT 1,47% 5.189 8 Zezinho Mendonça PP 1,44% 5.064 9 Janaina Guimarães PL 1,44% 5.050 10 Sérvio Túlio PSDB 1,40% 4.930 11 Antônio Augusto Queijinho PSDB 1,35% 4.744 12 Abatenio PP 1,29% 4.542 13 Adriano Zago AVANTE 1,27% 4.486 14 Amanda Gondim PSB 1,19% 4.177 15 Raphael Leles UNIÃO 1,13% 3.962 16 Ivan Nunes PP 1,12% 3.952 17 Professor Ronaldo PT 1,11% 3.895 18 Delegada Lia Valechi UNIÃO 1,07% 3.766 19 Professor Conrado Augusto MDB 1,02% 3.585 20 Jair Ferraz PP 0,95% 3.345 21 Angela do Postinho SOLIDARIEDADE 0,89% 3.135 22 Gláucia da Saúde PL 0,83% 2.915 23 Liza Prado CIDADANIA 0,82% 2.898 24 Nei Borges SOLIDARIEDADE 0,82% 2.896 25 Elinho da Academia MOBILIZA 0,71% 2.482 26 Pezão do Esporte DC 0,66% 2.331 27 Edinho Combate Ao Câncer PMB 0,53% 1.859

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema de quociente eleitoral pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que alguns candidatos com votações expressivas podem não ter sido eleitos, enquanto outros com menos votos conseguiram uma cadeira na Câmara Municipal.