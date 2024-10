Lista dos vereadores eleitos em Tupã-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Tupã enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. A apuração, conduzida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete trazer novidades para o cenário político local.

Entre os cargos mais disputados, estão as vagas para a Câmara Municipal. Os vereadores eleitos em Tupã terão a importante missão de representar os interesses da população nos próximos quatro anos. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Tupã ficou assim definida:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TUPÃ

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Brito da Saúde REPUBLICANOS 3,68% 1.226 2 Eduardo Shigueru PL 2,96% 986 3 Marcos Gasparetto PSD 2,95% 985 4 Elique Sandalus PL 2,50% 833 5 Josi da Saúde PSD 2,21% 737 6 Hanamoto PSD 2,16% 719 7 Ninha Fresneda PSD 2,15% 716 8 Renatinho da Garagem NOVO 2,04% 679 9 Pastor Eliezer PL 2,01% 670 10 Pena Castro NOVO 1,94% 647 11 Ribeirão PP 1,89% 629 12 Claudinha do Povo PP 1,88% 627 13 Israel Tutu PSD 1,82% 607 14 Charles dos Passos PL 1,62% 539 15 Sillas Ferrão REPUBLICANOS 1,49% 496

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.