Lista dos vereadores eleitos em Três Fronteiras-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Três Fronteiras neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Três Fronteiras. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas entre os escolhidos para representar a população nos próximos quatro anos.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos vereadores da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo por mudanças e continuidade de bons trabalhos. Os eleitores de Três Fronteiras demonstraram seu compromisso com a democracia ao comparecerem às urnas e agora aguardam para ver se seus votos se traduziram em cadeiras no legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Três Fronteiras:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TRÊS FRONTEIRAS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Paulinho MDB 7,70% 310 2º Washington da Van PSD 6,31% 254 3º Tiago Rodrigues PP 6,31% 254 4º Selma da Saúde MDB 6,14% 247 5º Salvador Baiano PP 4,67% 188 6º Silvana Lemos PSD 3,88% 156 7º Evandro Vaquinha PP 3,75% 151 8º Carlinhos do Bar PSB 3,70% 149 9º Vagninho REPUBLICANOS 2,96% 119

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada dos diferentes grupos políticos no legislativo municipal.