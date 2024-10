Lista dos vereadores eleitos em Torixoréu-MT nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Torixoréu, no Mato Grosso, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Torixoréu. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na cidade. A população compareceu em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da comunidade torixorense. Enquanto os votos são contabilizados, candidatos e eleitores permanecem atentos às atualizações oficiais.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Torixoréu:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TORIXORÉU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Ubaldo de Paula Sousa MDB 8,58% 275 2 Danilo Gueroba PSB 8,39% 269 3 Robson Ney Figueiredo PSB 7,89% 253 4 Poliany Figueiredo PSB 7,52% 241 5 Juca do Psb PSB 7,27% 233 6 Joao Clemente MDB 6,46% 207 7 Jonas Santos MDB 6,46% 207 8 Zezinho Eletricista MDB 6,30% 202 9 Fabricio Coelho UNIÃO 5,34% 171

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nessas eleições considera não apenas a votação individual de cada candidato, mas também o desempenho total do partido ou coligação. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos individuais. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, é fundamental para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito.