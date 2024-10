Lista dos vereadores eleitos em Tiradentes do Sul-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tiradentes do Sul neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente o resultado das eleições 2024 para vereadores na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a divulgação dos eleitos, um processo crucial para o futuro da política local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A população acompanha de perto, ansiosa para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os vereadores eleitos em Tiradentes do Sul para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Renato Both PSDB 5,91% 247 2 Marcon MDB 5,65% 236 3 André Lima da Saúde PP 5,17% 216 4 Cibeli Heilser PT 5,05% 211 5 Matheus Mezetti PT 5,05% 211 6 Grace – Mulher do Mão PSDB 4,96% 207 7 Roque Luft PSDB 4,79% 200 8 Valdir Bueno MDB 4,38% 183 9 Airton Borger UNIÃO 4,33% 181

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais do que outros não eleitos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos totais do partido ou coligação, não apenas os votos individuais de cada candidato.