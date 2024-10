Lista dos vereadores eleitos em Teresópolis-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, enquanto aguardam a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na casa legislativa local.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a contabilização dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Teresópolis. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, com nomes conhecidos e novos rostos na política local.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Teresópolis:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TERESÓPOLIS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Rangel PP 1,97% 1.806 2 Fidel Faria UNIÃO 1,89% 1.732 3 Fabinho Filé PDT 1,80% 1.648 4 Paulinho Nogueira PL 1,79% 1.641 5 Marcia Valentim PRTB 1,78% 1.627 6 Dudu do Resgate DC 1,67% 1.528 7 Bruninho Almeida PRTB 1,66% 1.521 8 André do Gás PP 1,64% 1.500 9 Mauricio Lopes REPUBLICANOS 1,55% 1.416 10 Cacau Reporter UNIÃO 1,53% 1.397 11 Vitinho NOVO 1,50% 1.375 12 Dr Amorim UNIÃO 1,45% 1.326 13 Luciano Santos DC 1,42% 1.301 14 Sandrinho PL 1,41% 1.290 15 Diego Barbosa SOLIDARIEDADE 1,28% 1.174 16 Calé PL 1,05% 963 17 Hygor Faraco AGIR 1,03% 944 18 Professora Amanda REPUBLICANOS 1,03% 943 19 João Miguel PRTB 1,02% 934 20 Erika Marra PMB 1,00% 917 21 Caio AVANTE 0,89% 815

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da votação total recebida. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.