Lista dos vereadores eleitos em Taquara-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Taquara neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Taquara. O processo de apuração está sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Os eleitores taquarenses compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático. A cidade, conhecida por sua participação ativa na política local, demonstrou mais uma vez o engajamento de seus cidadãos no processo eleitoral.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Taquara são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAQUARA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Gustavo Luz PP 4,68% 1.425 2 Dodô Mello REPUBLICANOS 2,91% 885 3 Mônica PT 2,87% 875 4 Jorginho REPUBLICANOS 2,86% 872 5 Carmem Fontoura PSB 2,66% 811 6 Adalberto Soares PP 2,53% 772 7 Elias da Enfermagem REPUBLICANOS 2,51% 765 8 Fabi Reinaldo REPUBLICANOS 2,30% 700 9 Beto Lemos PSB 2,14% 651 10 Everton PP 2,10% 640 11 Lissandro Neni MDB 2,03% 619 12 Telmo Vieira PP 1,92% 584 13 Junior Eltz PDT 1,75% 534 14 Magali da Saude UNIÃO 1,73% 527 15 Jaimara Ribeiro PL 1,68% 513

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal.