Lista dos vereadores eleitos em Tamboril do Piauí-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tamboril do Piauí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tamboril do Piauí. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a atenção se volta para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a definição dos nove vereadores que representarão a população pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda para conhecer seus novos representantes.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Tamboril do Piauí:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAMBORIL DO PIAUÍ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Irmão Hélio PODE 9,10% 240 2º Sandro da Neusa PODE 8,65% 228 3º Jaedson MDB 8,34% 220 4º Beta dos Patos MDB 7,47% 197 5º Zé da Beta PT 7,43% 196 6º Irmão Tião PODE 7,24% 191 7º Professor Edgar MDB 7,09% 187 8º Neco do Alto PT 7,05% 186 9º Marcelão do Povo PODE 6,45% 170

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.