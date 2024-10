Lista dos vereadores eleitos em Tambaú-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Tambaú neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Tambaú, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade no processo. À medida que os dados são processados, cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

Conforme os números preliminares, já é possível vislumbrar os prováveis vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A disputa foi acirrada, com candidatos de diferentes partidos demonstrando força nas urnas. Abaixo, apresentamos a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM TAMBAÚ

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcos Assistente Social PDT 5,38% 644 2 Nandão Viana PRD 3,85% 461 3 Natalia Galbere PSD 3,24% 388 4 Iago Marsola PSD 2,94% 352 5 Celsinho Martins REPUBLICANOS 2,54% 304 6 Lucio Ferreira AVANTE 2,40% 287 7 Wilson da Ambulância PSD 2,40% 287 8 Dr. Guilherme REPUBLICANOS 2,12% 254 9 Bixiguinha UNIÃO 1,98% 237

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido com menor desempenho geral.