Lista dos vereadores eleitos em Taboão da Serra-SP nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Taboão da Serra conforme se aproxima o momento da divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e o anúncio oficial dos vereadores eleitos em Taboão da Serra.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, garantindo a transparência e a precisão do processo eleitoral. A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento cívico, agora se prepara para conhecer os nomes que irão representá-la na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Entre os candidatos mais votados, destacam-se nomes como Bressan do PDT e Sandro Ayres do REPUBLICANOS, que lideraram as pesquisas de intenção de voto nas semanas que antecederam o pleito. No entanto, é importante lembrar que o número final de cadeiras conquistadas por cada partido depende não apenas da votação individual, mas também do desempenho coletivo das legendas.

Confira abaixo a lista completa dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Taboão da Serra:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bressan PDT 3,83% 5.768 2 Sandro Ayres REPUBLICANOS 3,28% 4.938 3 Enfermeiro Rodney PODE 2,84% 4.274 4 Marcos Paulo Ou Paulinho UNIÃO 2,80% 4.210 5 Celso Gallo PDT 2,73% 4.104 6 Anderson Nobrega PSD 2,73% 4.102 7 Nezito PODE 2,47% 3.711 8 Dr. Ronaldo Onishi UNIÃO 2,45% 3.681 9 Didio PP 2,40% 3.613 10 Carlinhos do Leme MDB 2,31% 3.474 11 Professora Najara Costa PC do B 1,93% 2.911 12 Joice Silva PSD 1,83% 2.747 13 Donizete PSDB 1,58% 2.375

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos individuais podem ser eleitos, dependendo do desempenho geral do seu partido ou coligação.