Lista dos vereadores eleitos em Suzanápolis-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Suzanápolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Suzanápolis. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está responsável pela apuração dos dados, que definirão a composição da Câmara Municipal para os próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Suzanápolis promete trazer novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento da população no processo democrático. À medida que os números vão sendo consolidados, cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores para conhecer quem serão os novos representantes do Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Suzanápolis, com suas respectivas informações:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Diego do Duda REPUBLICANOS 8,99% 229 2 Silvana Soares PL 7,22% 184 3 Professor Zah MDB 6,08% 155 4 Simone Nega PSD 5,69% 145 5 Cuíca da Ambulância PSDB 5,02% 128 6 Jaqueline Lima PSD 4,91% 125 7 Césinha PSDB 4,67% 119 8 Ricardo Genro do Ze Novaes PSD 4,28% 109 9 Binha REPUBLICANOS 3,14% 80

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, distribuindo as vagas proporcionalmente. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com votação superior, dependendo do desempenho de sua legenda ou coligação.