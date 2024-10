Lista dos vereadores eleitos em Soledade de Minas-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Soledade de Minas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Soledade de Minas, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Soledade de Minas foi apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), garantindo a transparência e confiabilidade do processo eleitoral. A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Soledade de Minas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcela Munhoz UNIÃO 11,94% 467 2 Dinho do Ataíde UNIÃO 6,54% 256 3 Guilherminho Veiga PDT 6,34% 248 4 Jorge do Posto PDT 6,34% 248 5 Ovo do Gás UNIÃO 6,21% 243 6 Isabella do Celsinho CIDADANIA 4,78% 187 7 Carlinhos do Ônibus UNIÃO 4,73% 185 8 Naldo Reinaldo PSDB 4,47% 175 9 Lindomar PODE 2,81% 110

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional para vereadores, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde candidatos com menos votos sejam eleitos em detrimento de outros com mais votos individuais. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração o total de votos válidos do partido ou coligação, e não apenas a votação individual de cada candidato. Essa regra visa garantir a representatividade dos diferentes grupos políticos na Câmara Municipal, refletindo a vontade do eleitorado de forma mais ampla.