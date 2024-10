Lista dos vereadores eleitos em Silva Jardim-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Silva Jardim neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Silva Jardim. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa pelas cadeiras na Câmara foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para o desenvolvimento da cidade. Os eleitores compareceram às urnas para escolher seus representantes, exercendo seu direito democrático e contribuindo para o futuro de Silva Jardim. A população está atenta às redes sociais e aos meios de comunicação locais, buscando informações sobre quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Silva Jardim são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelinho Pedreiro SOLIDARIEDADE 5,33% 826 2 Nem da Cidade Nova REPUBLICANOS 5,30% 822 3 Zil do Caxito REPUBLICANOS 4,91% 762 4 Fifico Valviesse REPUBLICANOS 4,90% 760 5 Andreia Menezes MDB 3,57% 554 6 Fabricio de Napinho MDB 3,43% 532 7 Marcio Junior PT 3,37% 522 8 Herliomar Falcao SOLIDARIEDADE 3,11% 482 9 Cleber do Mato Alto SOLIDARIEDADE 2,77% 430

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, o que explica algumas variações na lista de eleitos em relação à votação individual.