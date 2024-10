Lista dos vereadores eleitos em Siderópolis-SC nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Siderópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Siderópolis promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes prontos para representar os interesses da população local. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político dos cidadãos, que compareceram em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Siderópolis para o próximo mandato são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SIDERÓPOLIS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1º Leonardo Possoli PSD 10,29% 979 2º Mateus Donadel PDT 7,00% 666 3º Higor Leandro MDB 5,40% 514 4º Dener do Pet Shop PDT 5,06% 481 5º Glaucia Cesa Perico MDB 5,00% 476 6º Daniel Gamba PL 4,96% 472 7º Professora Jadna PSD 4,57% 435 8º Charles Vitto PSD 4,48% 426 9º Rodrigo Peterle MDB 4,48% 426

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação como um todo.