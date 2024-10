Lista dos vereadores eleitos em Sertãozinho-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sertãozinho neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sertãozinho, um processo crucial para o futuro político da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente para apurar os dados e apresentar o resultado das eleições 2024 o mais rápido possível. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

À medida que os números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo sertanezino. Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERTÃOZINHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zezinho Atrapalhado REPUBLICANOS 4,84% 3.164 2 Dr. Acácio Tobias PSB 2,97% 1.942 3 Babá da Farmácia de Madureira PODE 2,79% 1.825 4 Marcelo Domenici Borracheiro PODE 2,56% 1.673 5 Cesinha PL 2,44% 1.593 6 Renatinho Schiavinato PRTB 2,06% 1.346 7 William Domingos MDB 2,05% 1.342 8 Niltinho PP 1,92% 1.258 9 Mortadela Gás PP 1,79% 1.168 10 Inacio AVANTE 1,67% 1.093 11 Firmo Leão Ulian UNIÃO 1,64% 1.072 12 Duilio Machado UNIÃO 1,63% 1.064 13 Marília Protetora PODE 1,59% 1.037 14 Juan Bertuso MDB 1,57% 1.025 15 Eduardo da Segurança PRTB 1,40% 916 16 Antonio Marcolino REPUBLICANOS 1,36% 887 17 Dr. Léo MDB 1,32% 864 18 Nanico Mazer MDB 1,29% 843 19 Vilmar PSD 1,29% 842

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos individuais seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.