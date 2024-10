Lista dos vereadores eleitos em Serra-ES nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Serra, no Espírito Santo, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, neste domingo de eleições municipais. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para o cenário político local.

Com a apuração em andamento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos e seus apoiadores aguardam ansiosamente para saber quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal. A disputa acirrada reflete o engajamento da comunidade serrana no processo democrático, demonstrando o interesse dos cidadãos em participar ativamente das decisões que afetarão o futuro da cidade.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo perfil da Câmara de Vereadores. A diversidade de partidos e perfis entre os eleitos promete debates enriquecedores e uma representatividade ampla dos diversos segmentos da sociedade local. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Saulinho da Academia PDT 3,38% 8.241 2 Teilton Valim PDT 3,02% 7.357 3 Pastor Dinho Souza PL 2,30% 5.616 4 Paulinho do Churrasquinho PDT 1,96% 4.781 5 Rafael Estrela do Mar PSDB 1,81% 4.409 6 Fred PDT 1,79% 4.370 7 Professor Rurdiney PSB 1,63% 3.972 8 Andréa Duarte PP 1,56% 3.795 9 Professor Renato Ribeiro PDT 1,48% 3.606 10 Leandro Ferração PSDB 1,48% 3.603 11 Rodrigo Caldeira REPUBLICANOS 1,47% 3.587 12 Agente Dias REPUBLICANOS 1,47% 3.587 13 Dr William Miranda UNIÃO 1,30% 3.176 14 Jefinho do Balneário PODE 1,27% 3.090 15 Henrique Lima PODE 1,24% 3.017 16 Antonio Cea REPUBLICANOS 1,22% 2.986 17 Cleber Serrinha MDB 1,22% 2.977 18 George Guanabara PODE 1,20% 2.923 19 Raphaela Moraes PP 1,18% 2.873 20 Cabo Rodrigues MDB 1,08% 2.639 21 Stefano Andrade PV 0,95% 2.330 22 Pequeno do Gás PSD 0,94% 2.287 23 Wellington Alemão REDE 0,90% 2.194

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na composição do Legislativo municipal.