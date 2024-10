Lista dos vereadores eleitos em Senador Canedo-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Senador Canedo neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos já está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da Câmara Municipal.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão os nomes dos candidatos que conquistaram a confiança do eleitorado local. A disputa acirrada entre os concorrentes manteve os eleitores atentos durante todo o dia de votação, e agora a cidade aguarda com expectativa para conhecer seus novos legisladores.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Senador Canedo, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SENADOR CANEDO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sergio Bravo Jr PSB 3,77% 2.636 2 Juliano Miranda PP 3,66% 2.557 3 Vilmar Lima MDB 3,53% 2.468 4 Anderson Gaúcho UNIÃO 3,41% 2.382 5 Dr Leonardo Assunção PP 3,28% 2.289 6 Wesley Zoomidia UNIÃO 2,94% 2.056 7 Marcos Lopes SOLIDARIEDADE 2,61% 1.826 8 Aristides da Work Vida NOVO 2,58% 1.803 9 Wesley de Souza UNIÃO 2,47% 1.727 10 Carlinhos Comunidade MDB 2,45% 1.715 11 Professor Robson Henrique SOLIDARIEDADE 2,41% 1.685 12 Reinaldo Alves PP 2,30% 1.609 13 Wilian Coelho PSB 1,73% 1.211

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher na Câmara Municipal, garantindo assim uma distribuição mais equitativa das cadeiras entre os partidos.