Lista dos vereadores eleitos em Sapeaçu-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Sapeaçu neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Sapeaçu. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha para apresentar o resultado das eleições 2024 o mais breve possível.

Os eleitores comparecem às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. A importância desse pleito é evidente, pois os vereadores eleitos serão responsáveis por propor, discutir e aprovar leis que impactarão diretamente o dia a dia dos cidadãos sapeaçuenses.

À medida que os votos são contabilizados, os candidatos e suas equipes acompanham atentamente cada atualização, na esperança de garantir uma das vagas disponíveis. Vale lembrar que a definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE, o que pode resultar em algumas surpresas na composição final da Câmara.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Sapeaçu, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SAPEAÇU

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Leo Sacramento UNIÃO 6,82% 906 2 Maisa Lima UNIÃO 6,35% 843 3 Lelêau do Areal REPUBLICANOS 5,83% 774 4 Édipo Nutricionista UNIÃO 5,13% 681 5 Luana Fisioterapeuta UNIÃO 4,60% 611 6 Cesar de Cau REPUBLICANOS 4,26% 565 7 Dr. Paulo PSD 4,15% 551 8 Beto de Oscar UNIÃO 4,01% 532 9 Lucas de Neuza REPUBLICANOS 3,66% 486 10 Edinho da Topic REPUBLICANOS 3,38% 449 11 Danilo de Dico PP 3,19% 423

É importante entender como funciona o sistema eleitoral para vereadores. O TSE utiliza o cálculo do quociente eleitoral para determinar quantas cadeiras cada partido ou coligação terá direito. Isso significa que um candidato com menos votos pode ser eleito se seu partido obtiver um desempenho melhor no geral. Por exemplo, se um partido consegue eleger vários vereadores, o último da lista pode entrar mesmo tendo menos votos individuais que um candidato de outro partido que não atingiu o quociente necessário.