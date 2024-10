Lista dos vereadores eleitos em São Roque do Canaã-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Roque do Canaã neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos para vereadores e demais cargos municipais já está em andamento. A população está atenta às atualizações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O clima de suspense paira sobre a cidade capixaba, enquanto os candidatos e suas equipes aguardam com expectativa a confirmação dos vereadores eleitos em São Roque do Canaã. As ruas, que mais cedo estavam movimentadas com eleitores indo às urnas, agora testemunham grupos de pessoas reunidas em frente a televisores e smartphones, ávidas por informações sobre o pleito.

À medida que os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na Câmara Municipal. Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira no Legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO ROQUE DO CANAÃ

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Erivelti Marianelli PSB 8,15% 656 2 Juninho Baiuca REPUBLICANOS 7,84% 631 3 Gilmar Meireles PSD 5,64% 454 4 Léo Peroni PP 5,54% 446 5 Fabio Luchi PSDB 5,18% 417 6 Lelo Valadão PSB 5,05% 406 7 Olga Simonelli PSDB 4,96% 399 8 Tite REPUBLICANOS 4,64% 373 9 Flavia Ferrari PP 4,35% 350

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta os votos totais do partido ou coligação, não apenas os votos individuais de cada candidato. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.