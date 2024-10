Lista dos vereadores eleitos em São Roberto-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Roberto – MA neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a população está atenta aos primeiros sinais do resultado das eleições 2024.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos ao legislativo municipal. A corrida eleitoral em São Roberto demonstrou o engajamento da comunidade no processo democrático, com eleitores exercendo seu direito ao voto de forma ordeira e pacífica ao longo do dia.

À medida que os números vão sendo consolidados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na Câmara Municipal. Os vereadores recém-eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população local nos próximos quatro anos, propondo e votando projetos que impactarão diretamente a vida dos cidadãos robertenses.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de São Roberto, com suas respectivas posições, partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lindalva UNIÃO 10,20% 405 2 Kilson Construções PSB 9,54% 379 3 Adalberto do Diésio PSB 9,39% 373 4 Tatu PSB 7,58% 301 5 Neném do Chico Gago PRD 7,15% 284 6 Marcelo Alves PSB 6,62% 263 7 Vone Alves PRD 5,77% 229 8 Matheus da Nalva UNIÃO 5,44% 216 9 Hosana Magalhães UNIÃO 5,26% 209

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse mecanismo visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.