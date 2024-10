Lista dos vereadores eleitos em São Pedro dos Ferros-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Pedro dos Ferros neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São Pedro dos Ferros. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração dos dados que definirão o futuro político da cidade mineira.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de São Pedro dos Ferros promete trazer novidades e, possivelmente, algumas surpresas. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou os eleitores, que agora aguardam ansiosos para saber quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Carla Lelé PP 8,27% 417 2 Juliana do Tenir PP 3,73% 188 3 Franciney Martins PSD 3,45% 174 4 Neusa da Farmacia UNIÃO 3,27% 165 5 Lucas Martins REPUBLICANOS 3,17% 160 6 Edmar Simão PP 3,07% 155 7 Jaderson PP 2,76% 139 8 Guilherme de Zé Neto CIDADANIA 2,68% 135 9 Tico de Custodinho UNIÃO 2,54% 128

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque a distribuição das cadeiras leva em conta não apenas a votação individual, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação mais diversificada na Câmara Municipal.