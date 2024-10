Lista dos vereadores eleitos em São Mateus do Maranhão-MA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Mateus do Maranhão neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Mateus do Maranhão. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis novos representantes.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população acompanha atentamente cada atualização. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo por mudanças e continuidade de bons trabalhos na administração municipal.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de representar os interesses da população são-mateuense nos próximos quatro anos. A expectativa é que os novos membros da Câmara trabalhem em prol do desenvolvimento da cidade, atendendo às demandas dos diversos setores da sociedade.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para o cargo de vereador em São Mateus do Maranhão:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Espirito PSB 5,83% 1.330 2 Gilvan Moreno PSB 4,63% 1.056 3 Sapo PSB 3,39% 773 4 Professor Barata PSB 3,36% 767 5 Mauro do São Benedito PSB 3,35% 764 6 Itamárcio REPUBLICANOS 3,30% 754 7 Eliene da Saude PSB 2,97% 679 8 Irmão Costa REPUBLICANOS 2,87% 655 9 Elvira Assunção MDB 2,58% 588 10 Edna Alves PDT 2,36% 539 11 Raimunda Albuquerque DC 2,36% 538 12 Fabio Assunção MDB 1,87% 428 13 Luiz Pinheiro DC 1,68% 383

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, mas de um partido que não atingiu o quociente necessário.