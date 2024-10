Lista dos vereadores eleitos em São Luís-MA nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de São Luís enquanto aguardam a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população anseia por saber quem serão os novos representantes na casa legislativa da capital maranhense.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em São Luís. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer algumas surpresas, com nomes conhecidos e novos rostos na política local.

Confira abaixo a tabela com os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Luís, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Douglas Pinto PSD 2,78% 16.036 2 Marquinhos UNIÃO 2,12% 12.200 3 Aldir Júnior PL 1,85% 10.633 4 Edson Gaguinho PP 1,80% 10.355 5 Paulo Victor PSB 1,73% 9.956 6 Coletivo Nós Jhonatan PT 1,71% 9.847 7 Concita Pinto PSB 1,50% 8.664 8 Astro de Ogum PC do B 1,49% 8.604 9 Andrey Monteiro PV 1,43% 8.207 10 Beto Castro AVANTE 1,41% 8.136 11 Octavio Soeiro PSB 1,40% 8.043 12 Wendell Martins PODE 1,34% 7.698 13 Rosana da Saúde REPUBLICANOS 1,30% 7.508 14 Nato Jr PSB 1,30% 7.481 15 Dr Joel PSD 1,27% 7.319 16 Antonio Garcez PP 1,25% 7.190 17 Daniel Oliveira PSD 1,25% 7.188 18 Andre Campos PP 1,13% 6.527 19 Marlon Botão PSB 1,10% 6.341 20 Thyago Freitas PRD 1,09% 6.298 21 Marcelo Poeta PSB 1,07% 6.173 22 Raimundo Jr PODE 1,05% 6.022 23 Clara Gomes PSD 1,02% 5.898 24 Raimundo Penha PDT 1,00% 5.768 25 Thay Evangelista UNIÃO 0,98% 5.667 26 Marcos Castro PSD 0,94% 5.431 27 Cleber Verde Filho MDB 0,90% 5.180 28 Fabio Macedo Filho PODE 0,89% 5.134 29 Flávia Berthier PL 0,84% 4.857 30 Rommeo Amin Coletivo Unidos PRD 0,72% 4.144 31 Professora Magnólia UNIÃO 0,65% 3.757

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.