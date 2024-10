Lista dos vereadores eleitos em São Luís do Curu-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Luís do Curu neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em São Luís do Curu. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou a apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

As urnas foram fechadas há pouco, e os cidadãos estão atentos às primeiras informações sobre quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa foi acirrada, com diversos candidatos apresentando propostas para melhorar a qualidade de vida na cidade cearense.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Luís do Curu são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SÃO LUÍS DO CURU

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Imaculada Abreu PC do B 8,23% 882 2 Bernadete Meneses PSB 5,74% 615 3 Professor Sinhorzinho PSDB 5,61% 602 4 Gabriel da Cleine REPUBLICANOS 5,51% 591 5 Beto Herculano PC do B 5,27% 565 6 Fabinho REPUBLICANOS 4,94% 530 7 Júnior Abreu PSB 4,85% 520 8 Novinho das Caraúbas PSDB 4,74% 508 9 Milson dos Colonos PC do B 4,59% 492

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, e essas vagas são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda. Por isso, é possível que um candidato com menos votos seja eleito, caso seu partido tenha obtido um desempenho melhor no cômputo geral.