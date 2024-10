Lista dos vereadores eleitos em São Luís de Montes Belos-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de São Luís de Montes Belos – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em São Luís de Montes Belos. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal tem sido ansiosamente aguardado pelos candidatos e eleitores. A disputa acirrada entre os concorrentes reflete o engajamento político da comunidade e a importância dada à representação local. À medida que os números vão sendo computados, cresce a expectativa para saber quem serão os novos representantes do povo são-luisense.

Com base nos dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pastor Urias PODE 4,31% 801 2 Eduardo Leonel MDB 3,64% 677 3 Junio Guerra MDB 3,43% 637 4 Onilton Vaz UNIÃO 3,40% 633 5 Dani Pinheiro REPUBLICANOS 3,39% 631 6 Joaquim Monteiro PDT 2,78% 517 7 Rogerinho do Esporte UNIÃO 2,44% 454 8 Samuel Martins UNIÃO 2,43% 452 9 Vilmar Bertolino PODE 2,42% 450 10 Reinaldo da Reforma MDB 2,38% 442 11 Geovanna Carvalho UNIÃO 2,36% 439 12 Carlin da dos Anjos SOLIDARIEDADE 2,30% 427 13 Eliane da Auto Escola PSD 2,08% 387

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.